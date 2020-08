L'APPUNTAMENTO

NEW YORK Al secondo giorno della Convention democratica, ben pochi si sarebbero aspettati che a dominare fosse la parola calamari. Si deve al deputato del Rhode Island, che si è presentato all'appello per l'investitura di Joe Biden comparendo su una spiaggia con accanto un cuoco che mostrava un vassoio pieno di calamari fritti, il piatto tipico del piccolo Stato affacciato sull'Oceano. L'iniziativa ha riassunto il carattere di questa «unconventional convention», tutta virtuale, che i democratici hanno ideato nell'era del covid. Il Philadelphia Inquirer è stato il primo a sottolineare che la Convention ha assunto un carattere da TikTok, scrollandosi di dosso il vecchiume delle maratone politiche. E così invece di lunghi discorsi di senatori, governatori, ecc, abbiamo visto alcuni big del partito ridotti a soli cinque minuti (Bill Clinton ad esempio) mentre le telecamere sono entrate nelle case della gente, dando loro il microfono. E invece di sentire i politici riassumerci i problemi degli americani, abbiamo sentito gli americani stessi raccontarceli, dai loro salotti, cucine, giardini. Ognuno di questi testimonials ha la lunghezza proprio di un minivideo TikTok, e difatti molti già girano sui social, più popolari degli interventi dei vip politici. Il capitolo più vivace è stato comunque il roll call, quando gli Stati confermano i voti per un candidato, che martedì sera è stato una carrellata di mini-video dai diversi Stati.

Il Rhode Island ha vinto su tutti per la sua originalità, facendo pubblicità ai suoi «calamari». Il Montana ha centrato sulle sue famose mucche, l'Iowa sui suoi vasti campi di mais, la delegata dell'Arizona si è sistemata davanti ai leggendari cactus giganti, il deputato del Nuovo Messico ha parlato nel suo costume della tribù Pueblo Sandia, la delegazione del Michigan ha puntato sull'industria delle auto e ha messo come background tre smaglianti e patriottiche macchine, una rossa, una bianca e una blu. A rappresentare i vari Stati, poi, erano quasi sempre persone comuni: vigili del fuoco, infermiere, agricoltori, giovani e anziani, l'America in carne ed ossa, non l'establishment politico. Naturalmente la serata ha avuto anche la sua parte di politica, con gli interventi dell'ex segretario di Stato John Kerry, con la testimonianza di due repubblicani pro-Biden, l'ex generale Colin Powell e la vedova del senatore John McCain. Abbiamo sentito l'intervento della pasionaria della sinistra, Alexandria Ocasio Cortez, e infine la testimonianza della moglie di Joe Biden, Jill. Tutti hanno fatto il loro dovere di criticare Trump e lodare Biden, e sollecitare la gente a votare il prossimo 3 novembre. E ieri sera si ricominciava, con Elizabeth Warren, Kamala Harris, Hillary Clinton e Barack Obama, mentre stasera ci sarà l'ultimo appuntamento, e ascolteremo Biden stesso presentare la sua battaglia «per l'anima dell'America».

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

