LA SFIDA

ROMA È l'ultima roccaforte. L'ultima speranza per Forza Italia di non scomparire, di tornare in gioco anche negli equilibri del centrodestra. La conquista della Calabria è un'altra scommessa di Berlusconi. Il Cavaliere ha dovuto sopportare i niet di Salvini che ha sbarrato la strada alla candidatura del sindaco di Cosenza Occhiuto e a suo fratello. «Santelli è stata bravissima nel mettere insieme tutti, io non ce l'avrei fatta. Lei non è divisiva», ha detto ieri il vicepresidente dei deputati forzisti. Rischiava di frantumarsi un'amicizia ventennale (i due sono spesso insieme a Montecitorio) e pure il partito, visto che Roberto Occhiuto per settimane ha minacciato di uscire. La Calabria avrebbe potuto essere il primo esperimento di una clamorosa scissione tra gli azzurri: da una parte i moderati della Carfagna, dall'altra i berlusconiani. Poi la ricomposizione e ora Santelli - 51 anni, deputata cosentina - tra le battute sessiste dell'ex premier («La conosco da tempo ma non me l'ha mai data», ha detto due giorni fa durante un comizio) può sognare «una regione rock».

LE POSIZIONI

Salvini è convinto che la Lega sarà il primo partito e che il centrodestra vincerà di venti punti, mentre la Meloni ha fatto partire proprio dalla Calabria l'appello al governo affinché faccia gli scatoloni. L'esponente azzurra viene data in vantaggio per le elezioni di domani, ma il Pd vuole vendere cara la pelle. Ieri Zingaretti ha girato la regione per tutta la giornata. Piazza dopo piazza. «Non regaliamo la regione a chi odia il Sud. Dico a tutte e tutti coloro che non sono del centrosinistra, votate il partito che volete ma come presidente scegliete Callipo per rialzare la testa», l'appello del segretario dem. «Bisogna spezzare le catene di Salvini per evitare l'invasione della peggiore destra», ha sottolineato. Anche il Pd è arrivato alla candidatura del re del tonno - 73 anni, imprenditore di Pizzo Calabro - dopo un lungo tira e molla. Con il presidente uscente, Oliverio che ha ceduto il passo solo all'ultimo.

Nel novembre 2014 Oliverio stravinceva con il 61,5%. Erano altri tempi, certo. Gli scandali giudiziari hanno causato non pochi problemi ai dem che nel maggio sempre del 2014 raggiunsero uno storico 41% con Renzi alle elezioni europee. La Lega era al 6%, Fratelli d'Italia al 4% e Falcomatà diventava qualche mese dopo sindaco di Reggio Calabria con 58.171 voti di preferenza pari al 61% dei consensi. Zingaretti ieri si è rivolto ai moderati, nel convincimento che «questa terra può rimettersi in piedi».

Per il centrodestra, però, proprio da questa regione partirà il cambiamento. Approfittando anche del mancato abbraccio tra il Pd e il Movimento 5 stelle. I pentastellati hanno detto no e si sono divisi pure sulla candidatura di Aiello, 54 anni, nato a Settimo Torinese, professore ordinario di Politica Economica presso l'Università della Calabria, finito nel mirino dal presidente della Commissione Antimafia Morra per non aver rivelato una parentela con un boss mafioso. «Se noi oggi come Paese omaggiamo magistrati come Falcone e Borsellino e tributiamo grande venerazione a Gratteri, non possiamo accettare una candidatura di questo tipo», la motivazione. Aiello ha fatto proprio della lotta alla criminalità il cardine della sua campagna elettorale. M5s alle politiche di marzo 2018 ottenne il 43,4% e alle europee di maggio 2019 il 26,7%, ora rischia di rimanere ampiamente sotto l'8%.

Infine c'è il candidato civico Tansi, cosentino di 57 anni, ricercatore del Cnr ed ex capo della Protezione civile calabrese, con poche speranze di emergere a detta dei sondaggi. E così anche nell'ultimo giorno utile è arrivato l'invito del commissario regionale del Pd in Calabria, Graziano: «Mi appello ad Aiello e a Tansi: oggi è il momento di unirsi contro il sovranismo di Salvini. Uniti forse possiamo vincere». Appello tardivo. Del resto lo stesso Zingaretti fotografa così la situazione: «Solo un anno e mezzo fa si pensava a uno scontro tra Lega e M5s, ora si sta tornando a un bipolarismo tra due campi».

Emilio Pucci

