Calabria, stop alla processione «Troppi portatori pregiudicati»

IL CASO La storia si ripete, a conferma dell'ancora irrisolto problema delle ingerenze della criminalità organizzata nei riti religiosi per il «prestigio» che deriva per il boss di turno agli occhi della gente comune.A Cosoleto, nel reggino, più esattamente nella frazione Acquaro, il parroco, don Giovanni Bruzzì, ha annullato la processione organizzata per la ricorrenza di San Rocco dopo che la polizia ha accertato che dei trenta portatori della statua dell'effige del santo la maggioranza era composta da persone con precedenti penali o di...