Calabria, incendio nella baraccopoli della vergogna: muore un senegalese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAREGGIO CALABRIA È la terza vittima in un anno. Moussa Ba, 29 anni del Senegal, è il giovane migrante rimasto ucciso nell'ennesimo incendio divampato nella baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria, nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane viveva in un roulotte all'interno della baraccopoli dove dimorano migliaia di migranti che poi al mattino vanno a lavorare per pochi euro negli agrumeti della Piana di Gioia Tauro. Moussa Ba è stato sorpreso nel sonno dalle fiamme sprigionatesi da una baracca che era distante un quindicina...