IL CASO

ROMA La trattativa la gestisce direttamente Conte. Va avanti da due giorni e quando l'ha sentito al telefono, più volte e anche ieri, il premier ha detto a Gino Strada: «Sai, ti ho sempre ammirato. Sei un eroe italiano». E del resto ci vorrebbe un super-eroe per rimediare al disastro della sanità in Calabria e alle brutte future sul Covid e sui commissari anti-Covid che quella Regione va facendo. Ecco, Strada - che pure se accetterà questa missione in Calabria che non è Kabul dovrà dismettere i panni del santone, dell'ideologo e del terzomondista anti-sistema - difficilmente potrà fare di peggio, se non altro è un medico con molte credenziali nei teatri difficili, e quello calabrese lo è, di quanto hanno fatto i suoi due predecessori. L'ultimo, sinistrese quanto o perfino di più del fondatore di Emergency, è quel colorito personaggio di Giuseppe Zuccatelli appena nominato sabato scorso commissario in questa regione. Il quale era in quarantena a Cesana fino a poche ore fa perché positivo, poi l'ha finita e ieri sera è arrivato in Calabria per prendere la poltrona dicendo: «Io non mollo, sono pronto a prendere il mio incarico e a portarlo avanti al meglio delle mie possibilità». Nonostante le assurdità che ha detto in precedenza, del tipo: «Le mascherine? Non servono a un c... E per prendersi il Covid bisogna baciarsi per 15 minuti con qualcuno, con tanto di lingua in bocca». Meglio Strada, a naso. Ma il problema che a pasticcio rischia di aggiungersi pasticcio. Zuccatelli resterà, perché così ha detto di volere, commissario anti-Covid e Strada diventerà anti-commissario anti-Covid? O i due faranno tandem, e al primo andrà la gestione generale della sanità e al secondo la lotta al virus?

Di sicuro rispetto agli altri, sembra migliore Strada, pur con tutti i suoi difetti di predicatore iper-pacifista e di super-grillino ante litteram, e infatti sono i grillini a volerlo nel nuovo incarico. E Gino batte anche quel Saverio Cotticelli che da commissario in Calabria fino a sabato scorso ha firmato una memorabile farsa tivvù in questi giorni. Prima il generale Cotticelli dice in tivvù: «E che lo dovevo fare io il Piano Anti-Covid?». Come se non gli fosse spettato per obbligo. E poi, per riparare, sempre in tivvù successivamente: «Non mi riconosco in quello che ho detto, non ero io a parlare così sullo schermo, forse sono stato drogato».

Due commissari bruciati in 4 giorni. Ma arriva Gino Strada? Così parrebbe. Dopo Sudan, Afghanistan, Kurdistan e il mondo, il nostro Mezzogiorno. Pur essendo milanesissimo, il milanese Salvini non lo vuole laggiù: «La Calabria ai calabresi», tuona. La berlusconiana Berinini attacca: «Ma dovevamo andare a Kabul a prendere un manager sanitario all'altezza?». Ancora non si sa se Strada si occuperà di tutto o solo di Covid, e se farà coppia con Zuccatelli o agirà da solo.

LA BENEDIZIONE

Quel che è certo è che Strada ha la benedizione dell' ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Il ministro Speranza, che aveva nominato il collega di partito Zuccatelli, non ha potuto che arrendersi di fronte alla figuraccia subito auto-propiziata da questo professore che per ciuffo, barba e idee politiche somiglia a Strada. Ma Strada, piaccia o non piaccia, ha una notorietà e pure un'esperienza sul campo non trascurabili. Dimentichi il Che e si metta a lavorare.

M5S - che lo candidò al Quirinale nel 2013 ma poi fu rottura quando i grillini si allearono con Salvini - lo ha proposto a Conte e Conte a Speranza e insieme il premier e il ministro hanno telefonato al fondatore di Emergency che in Italia, sull'emergenza Covid, ha già lavorato in questi mesi. A breve la soluzione. Con il rischio, e il pasticcio, che la Calabria di commissari alla sanità potrebbe averne due.

Mario Ajello

