ROMA Dopo essersi assunto «tutta la responsabilità» del pasticcio sul terzo commissario (Eugenio Gaudio) per l'emergenza sanitaria in Calabria evaporato nell'arco di meno due settimane, Giuseppe Conte ha aperto la giornata garantendo una «svolta immediata». E, «dopo i passi falsi», ha promesso la scelta «di una personalità di elevata caratura professionale». Invece la giornata è passata senza l'attesa fumata bianca.

Il gioco dei veti e controveti dentro la maggioranza e nel governo. E, soprattutto, il timore di un nuovo scivolone che terremoterebbe l'esecutivo hanno impedito a Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza di indicare il nome del nuovo commissario che dovrebbe succedere a Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuccatelli e a Gaudio, i tre commissari nominati e poi bruciati negli ultimi giorni. A palazzo Chigi, dove oggi Conte riceverà una delegazione di sindaci calabresi, però assicurano che questo dovrebbe essere il giorno giusto. E annunciano un Consiglio dei ministri che dovrebbe procedere alla nuova nomina.

Di nomi ieri ne sono girati parecchi. E non è escluso che uno di questi alla fine diventi commissario. Nella rosa sfogliata (inutilmente) c'è l'ex finanziere e ora manager Federico D'Andrea, il nuovo direttore generale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali Domenico Mantoan, già a capo della sanità del Veneto, l'ex commissario di Roma Francesco Paolo Tronca, il dirigente sanitario romano Narciso Mostarda, il responsabile regionale della Calabria per i trapianti Pellegrino Mancini (proposto da Matteo Salvini, ma non sgradito al Pd), il dirigente sanitario emiliano Sergio Venturi (anche questo apprezzato dai dem), l'avvocato romano Jacopo Marzetti. Ma come dice la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, dopo quello che è successo «prima di procedere alla nomina bisogna avere la benedizione della Madonna e di tutti i santi...».

Intanto, mentre in Calabria si registra il nuovo record di nuovi positivi (936) e morti (10), Gino Strada è sceso ufficialmente in campo. Dunque dopo giorni in cui il suo nome aleggiava come commissario o in ticket con Gaudio, il fondatore di Emergency (sostenuto da 5Stelle e Sardine) si occuperà di organizzare ospedali da campo e Covid-hotel. Un ruolo che tuttavia innesca polemiche.

Chi si è schierato senza mezzi termini contro l'arrivo di Strada è il presidente facente funzioni della Regione, il leghista Nino Spirlì, che contro la prosecuzione del commissariamento della sanità ha alzato le barricate: «Non arriva la nomina di Strada perché dovranno passare sul mio corpo per fare le nomine, non abbiamo più bisogno di commissari» aveva detto martedì Spirlì. Posizione ammorbidita ieri: «Il problema non è Strada, ma è non giocare su nomi e persone. Il commissario ad acta ha un'importanza veramente incredibile, serve che sia un ottimo medico e un grande organizzatore, perché quello dovrà fare. Evitiamo patrocini perché non è più il momento».

Chi sostiene il fondatore di Emergency è il sindaco dem di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: «Mi inchino davanti a una persona come lui, la sua vita è un esempio per tutti». Ma all'assemblea dell'Anci anche il sindaco reggino ha invocato la fine del commissariamento. Richiesta ormai trasversale in Calabria. A sollevare dubbi, non certo sulla persona ma sui compiti affidati a Strada, è pure il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Un magistrato da sempre in prima linea contro il malaffare e la criminalità organizzata e le influenze funeste delle cosche in un settore in cui girano tanti soldi come quello della sanità. «Ho grande rispetto per Gino Strada e so le cose straordinarie che ha fatto in Africa», ha spiegato Gratteri, «ma gestire un ospedale in Africa non è la stessa cosa che in Calabria. Qui il problema è le ruberie e l'acquisto dei materiali. C'è bisogno di un manager, non di un medico. E non c'è bisogno nemmeno di ospedali da campo come se fossimo in Afghanistan: in Calabria ci sono 18 ospedali chiusi, meglio riaprire quelli».

