ROMA «Non scadiamo nel grottesco», dice Gino Strada, probabile ma anche no, possibile ma ormai non più co-commissario (nel senso di tandem con un altro) della sanità calabrese. E però nel grottesco già si è caduti abbondantemente. Ci sono caduti tutti, Strada compreso, e anzitutto il governo che s'è impantanato sul suolo calabrese. Perché in 10 giorni, con il Covid che ha precipitato la Calabria in zona rossa facendole registrare ieri il boom dei contagi (più 680) e il picco di terapie intensive e con il sistema ospedaliero commissariato da 15 anni, si sono alternati tre commissari e tutti e tre si sono dimessi. O anche tutti e quattro considerando l'ipotesi Strada che però sembra perdere smalto: «Non è disposto a fare il commissario», fanno sapere gli amici di Gino in Emergency e tuttavia lui chiudendo un po' apre: «Sono pronto a impegnarmi in qualche modo ma facciamo le cose sul serio». Una brutta commedia, che non fa ridere affatto. Ieri Eugenio Gaudio si è dimesso prima ancora di prendere l'incarico. «Mia moglie non vuole andare a vivere a Catanzaro», è la motivazione (apparente) dell'ex rettore calabrese dell'università di Roma, La Sapienza. Palazzo Chigi ancora una volta fa una figuraccia. Perché è stato il premier in persona, che lo conosce per motivi accademici, a reclutare Gaudio.

Ma prima il sì, e poi il no: «Per le la famiglia è un valore primario», così spiega Gaudio la sua ritirata. Mentre il generale Cotticelli, il primo commissario defenestrato in questi giorni, aveva lasciato a causa gaffe: «Io occuparmi del Piano Anti-Covid? Mica lo sapevo che doveva toccare a me!». E il professor Zuccatelli, sinistrese vicino a Speranza, ha dovuto lasciare per manifesta assurdità: «Le mascherine? Non servono a un c...». E altre stupidaggini così.

IL POTERE DELLA SIGNORA

Ora chi conosce Gaudio (ma anche quelli del Pd, infuriati con Conte) sostiene: ha rinunciato perché il calabrese Morra - presidente grillino della Commissione Anti-Mafia - e gli altri 5 stelle lo hanno subito messo nel mirino giustizialista. In quanto c'è un'inchiesta della procura di Catania sui concorsi universitari truccati che riguarda anche lui ma che sta andando verso l'archiviazione. Di fatto, la situazione calabrese è sfuggita di mano a tutti. E più che il volere della sua signora, può entrarci semmai - nella rinuncia di Gaudio - la non chiarezza dei compiti che gli sarebbero spettati e l'indefinita presenza o l'ombra ingombrante di Strada e dei suoi fan non sembrano il massimo per chi ha bisogno invece di una situazione limpida per svolgere al meglio la propria difficile funzione.

GLI SCONFITTI

Il no di Gaudio segna insomma una sconfitta per Conte, più bruciante di quelle relative agli altri due commissari appena saltati perché l'ex rettore della Sapienza - al contrario di Zuccatelli che era targato Speranza - è un nome che il premier ha voluto e che dal premier è derivato. Ma niente: «Avrei voluto tanto svolgere questo incarico - dice Gaudio - e pur essendo un impegno gravoso l'avrei voluto provare, perché mi sono sempre messo a disposizione del servizio pubblico. Stavolta, però, ho trovato resistenze in casa, e a queste mi piego. L'ho detto per tempo al ministro Speranza».

E così nella pochade che è anche un tragedia non solo calabrese ma italiana - ovvero il rendere complicata una nomina che andava fatta in un istante, il mostrarsi incapaci di scelte su materie di primaria importanza come la salute dei cittadini e chi la deve gestire sul campo regionale - irrompe adesso il Fattore Moglie. Insieme al perdurante Fattore Gino: il capo di Emergency che dice e si contraddice e deve ancora decidere se accetta di accettare la proposta telefonica del premier di fare qualcosa per la Calabria ma non si capisce che cosa e con chi e ha già contro il presidente-reggente della Calabria, il pirotecnico Spirlì: «Strada nella nostra Regione? Dovete passare sul mio cadavere».

E intanto è cominciata la caccia al commissario nuovo: il numero 5. Tocca indicarlo al Mef di concerto con il ministero della Salute ma nessuno dei due - tocca a te, no tocca a te! - sa che cosa fare. Il Pd spinge per Sergio Venturi. Non è calabrese ma emiliano. E' stato assessore alla Sanità con Bonaccini e responsabile Covid in Emilia Romagna. Sarà lui? O un altro? Non è detto che i pasticci siano finiti qui.

Mario Ajello

