Calabria, FI candida Occhiuto. Altolà della Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo il via libera regionale, è arrivato anche quello nazionale e la benedizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia lancia Mario Occhiuto (in foto) come candidato governatore del centrodestra in vista delle regionali in Calabria. Il sindaco di Cosenza è però indagato per una serie di reati, dall'associazione a delinquere alla corruzione. «La diatriba sulla mia candidatura - avverte - non mi ha spaventato, fa parte della normale discussione politica». Peccato che la Lega abbia fatto già sapere di non starci. : «Ci sono tante donne e...