ROMA Non si spengono le polemiche sulla sanità calabrese, considerata ad eccezione di qualche centro di eccellenza la peggiore d'Italia. Le dimissioni dell'ex generale Saverio Cotticelli, nominato dal governo precedente M5S-Lega, e la nomina di Giuseppe Zuccatelli a nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro dai debiti della sanità calabrese non hanno rasserenato il clima.

L'indicazione di Zuccattelli, 76 anni romagnolo, vicino al ministro della Salute, Roberto Speranza, ed attuale Commissario dell'Azienda ospedaliera e del Policlinico universitario di Catanzaro, oltre che per un periodo dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, é stata accolta con un caro di pesanti critiche dal centrodestra calabrese e nazionale.

Il neocommissario è agli ultimi giorni di quarantena dopo aver scoperto di essere positivo al Sars CoV-2 ma asintomatico. Come se non bastasse ieri è stata diffusa un'intervista televisiva di qualche mese fa del nuovo Commissario della Sanità calabrese in cui Zuccatelli affermò testualmente che «le mascherine non servono ad un c... Quella che serve, in realtà é la distanza. Per trasmetterti il virus io, che sono positivo, devo baciarti standoti 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti, stai tranquillo, il virus non lo becchi».

Affermazioni sulle quali Zuccatelli è tornato ieri, rettificando il tiro. «Le mascherine - ha detto Zuccatelli - sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico». «Quel video - ha detto il ministro Speranza in una intervista televisiva - è del tutto inappropriato e profondamente inopportuno. Il commissario si è scusato e va detto che quell'intervista fu fatta durante un'occasione informale e quando, all'inizio del 2020, anche l'Oms parlava di mascherine solo per contagiati e sanitari. Ma 30 anni di curriculum di Zuccatelli non si possono cancellare con un video rubato. Credo che il messaggio di fondo sia far ripartire la sanità calabrese», ha concluso Speranza.

La marcia indietro di Zuccatelli non é servita, comunque. a fare rientrare le critiche riguardo la sua nomina.

Tra i primi ad intervenire per criticare la nomina di Zuccatelli Matteo Salvini, leader della Lega. «Prima un commissario alla Sanità - ha detto il leader della Lega - che non sapeva di doversi occupare di emergenza Covid. Ora un sostituto premiato per la militanza a sinistra. Governo di incapaci e pericolosi. E' ufficiale, Conte non vuole bene alla Calabria». Durissima anche Giorgia Meloni, segretaria di Fratelli d'Italia, che ha detto: «Tra i grandi meriti di Giuseppe Zuccatelli c'é quello di essere da sempre organico alla sinistra, fin dai tempi del Pci, e di essere stato candidato di LeU (partito del ministro della Salute)». Per Antonio Tajani di Forza Italia, infine «sarebbe stato più efficace un altro commissario come Guido Bertolaso che abbiamo proposto al governo». Nel mare di polemiche da segnalare una notizia diffusa dal ministro Speranza: «Fra le cose che non vanno in Calabria c'è anche il fatto che Regione e Asl non hanno speso 700 milioni a loro disposizione».

