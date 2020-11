IL CASO

ROMA I «due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire», scrive in una nota palazzo Chigi, sono quelli di Eugenio Gaudio e Gino Strada. Tutti e due medici. Il primo di origini cosentine, professore e già rettore della Sapienza, quindi collega accademico di Giuseppe Conte. Il secondo di Sesto San Giovanni, fondatore di Emergency, che nel 2013 arriva secondo alle quirinarie del M5S come possibile presidente della Repubblica.

LA SORTE

Il primo è stato nominato commissario della sanità calabrese, mentre al secondo andrà una delega speciale e farà parte «della squadra» «che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell'attuale emergenza sanitaria». Almeno così sperano a palazzo Chigi anche se è proprio Gino Strada a puntare i piedi e a chiedere chiarimenti. «Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste». Scrive Strada in una «lettera aperta» che poi continua: «Ho dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini». La poltrona per due, immaginata a palazzo Chigi, scricchiola anche se si rimanda ad un incontro che il fondatore di Emergency dovrebbe avere a breve con lo stesso Gaudio «per formalizzare il ruolo» di Strada.

La doppia nomina è stata studiata anche a seguito delle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli provocate soprattutto da video, divenuti rapidamente virali, nei quali l'appena nominato commissario esprime giudizi un po' stravaganti sia sull'uso delle mascherine sia sui modi di contrarre il virus. «Mi sono dimesso dopo la richiesta del ministro» Speranza, ha raccontato Zuccatelli secondo il quale «sono finito in un gioco più grande di me». L'idea sarebbe quella di far gestire a Strada l'emergenza-covid - con la costruzione a Reggio Calabria e Catanzaro di ospedali da campo - mentre il professor Gaudio dovrebbe fornire il necessario supporto anche burocratico ed impegnarsi soprattutto per il futuro della sanità calabrese. Ma la doppia nomina è servita a rispondere anche all'esigenza di accontentare quella parte di 5S calabresi che avrebbero voluto solo Strada e che sino all'ultimo si sono opposti alla nomina di Gaudio. «Non va bene», sostiene il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, perchè in Calabra va combattuta «con radicalità la ndrangheta con le sue infiltrazioni nelle aziende sanitarie». Un «no» che Barbara Lezzi e Margherita Corrado ribadiscono, anche se la collega di partito Federica Dieni augura «buon lavoro» all'ex rettore. «Bene la scelta di Gaudio» per Iv che con Ernesto Magorno sottolinea il «mai spezzato legame» con la Calabria.

A pesare sul no di una parte del M5S non è tanto l'inchiesta sui concorsi truccati all'università di Catania - dove Gaudio risulta indagato per concorso in turbativa anche se il suo avvocato dà per imminente l'archiviazione - quanto la voglia di non dare a Strada «un ruolo di serie B». Resta il fatto che palazzo Chigi, prima di procedere alla nomina, ha discusso del nome di Gaudio con il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirli e l'esponente della Lega si mostra entusiasta della scelta perché «il Governo ha capito» e «ha proposto a commissario il rettore Gaudio che ha alle spalle un carriera medica che non finisce mai, un curriculum veramente eccellente».

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA