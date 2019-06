Cagliari passa al centrodestra Gli sconfitti: «Riconteggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISULTATICAGLIARI Il centrodestra conquista Cagliari dopo 8 anni: finisce l'era Zedda e comincia quella di Paolo Truzzu, 46 anni, attuale consigliere regionale di FdI, incarico che dovrà lasciare per vestire la fascia tricolore. Un vero exploit per il suo partito, che con l'11,6% diventa il primo del centrodestra nel capoluogo e secondo in assoluto dopo il Pd (16,3). Un risultato che fa esultare la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «È un trionfo».Una manciata di preferenze, 1.582, divide Truzzu dalla candidata sconfitta,...