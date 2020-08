IL RITROVAMENTO

CORTINA (BELLUNO) Era proprio dove l'hanno cercato per una settimana. Il corpo di Alfonso Maria Lostia, 38enne turista romano, è riemerso dall'acqua, ieri mattina, ed è stato recuperato dagli uomini che stavano preparando un complesso intervento tecnico, per ridurre l'urto dell'acqua, che cade da una cinquantina di metri nella spettacolare forra a nord di Cortina, nel Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. I soccorritori si sono impegnati per giorni, mettendo a repentaglio la loro incolumità, per tentare di recuperare il corpo.

LA TRAGEDIA

Venerdì 14 agosto alcuni testimoni lo avevano visto precipitare dalla cengia di roccia del sentiero attrezzato Giovanni Barbara, che passa sotto la cascata, in un itinerario avvincente, frequentato ogni anno da migliaia di persone. Le prime ricerche avevano rinvenuto una scarpa e il gilet dell'uomo, con il telefono cellulare; da allora un presidio quotidiano ha controllato il corso del rio Fanes, lo ha setacciato più volte fino alla confluenza nel Boite, diversi sommozzatori dei vigili del fuoco sono entrati nella vasca, del diametro di una decina di metri e profonda otto, ma sono poi stati costretti a fermarsi: il rischio era troppo elevato. Si è tentato con i droni, dall'alto. È stata impiegata una telecamera subacquea, che inviava le immagini a un monitor, ma la turbolenza dell'acqua, poco limpida per il fango smosso dalla pioggia, ha reso inutile ogni tentativo.

LE SOLUZIONI

In una riunione tecnica in prefettura a Belluno si erano ipotizzate diverse possibilità. Si era ipotizzato anche di deviare il corso del torrente, per poi abbandonare quest'idea, troppo complessa. Alla fine si era deciso di realizzare un dissuasore, una sorta di grande catino di acciaio, da collocare sotto la cascata, per smorzare l'impeto dell'acqua e deviarla fuori dalla pozza. La struttura è stata costruita giovedì, nell'officina del comando dei vigili del fuoco di Belluno. Ieri mattina, quando le squadre sono arrivate sul posto, insieme ai componenti del Sagf, il soccorso alpino della Finanza, per posizionare sulla parete di roccia gli ancoraggi del dissuasore, hanno notato il corpo di Alfondo Maria Lostia: ritornato naturalmente in superficie, si era fermato tra le rocce, poco fuori della vasca. I tecnici del gruppo forre del Soccorso alpino veneto lo hanno recuperato con il nucleo Saf dei vigili del fuoco. La barella è stata poi presa in carico dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e trasportata in località Fiames, per essere affidata al carro funebre e portata nella cella mortuaria, dove attendevano i familiari. Hanno preso parte alle operazioni il Soccorso alpino di Cortina, il Gruppo forre e speleosub del Soccorso alpino e speleologico veneto, i vigili del fuoco con nucleo Saf e sommozzatori, i soccorritori del Sagf, i carabinieri. È stata effettuata una ricognizione anche dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.

Marco Dibona

