Cade aereo civile: 176 morti «Un guasto». «No, un razzo»

IL CASO

ROMA Missile, attentato a bordo o guasto tecnico? Si tinge di giallo la tragedia del volo PS752 della Ukraine International Airlines, il Boeing 737-800 decollato alle 5.12 ora locale dall'aeroporto internazionale di Teheran Imam Khomenei, poche ore dopo la sventagliata di missili contro le basi statunitensi in Iraq, e precipitato quasi in picchiata due minuti dopo, da 2400 metri d'altezza, senza ancora avere raggiunto la quota di crociera. I rottami dispersi a qualche decina di chilometri dallo scalo, con le scatole nere recuperate ma negate dalle autorità iraniane a quelle americane per l'inchiesta sulle cause del disastro. Nessun superstite fra le 176 persone a bordo, compresi i 3 piloti e i 6 assistenti di volo: 82 iraniani e 63 canadesi (l'aereo andava a Kiev per una connessione con il Canada), 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 britannici, 3 richiedenti asilo in Germania. Giocattoli e libri disseminati nella zona dell'impatto. Almeno 15 i bambini (uno aveva appena un anno).

IL VETTORE

Il vettore era nuovo, del 2016, revisionato appena due giorni prima. Era atterrato e ripartito l'altro ieri da Malpensa. Per il presidente della compagnia ucraina, Evgeny Dykhne, era «in buone condizioni, uno dei migliori». Del resto, è il primo incidente mortale per la Ukraine International Airlines, attiva dal 1992. E se il presidente ucraino Vladimir Zelensky, che per affrontare questa emergenza ha interrotto una visita in Oman, mette in guardia contro qualsiasi «speculazione o teoria non comprovata sulla catastrofe», colpisce che l'Ambasciata di Kiev in Iran abbia ritirato una prima dichiarazione che probabilmente sulla base di video che mostrano un motore in fiamme, riferiva di un guasto tecnico. In un secondo comunicato sparisce l'accenno al motore e si spiega che le cause non sono state rivelate e qualunque commento precedente si deve considerare non ufficiale.

Ad alimentare il giallo c'è poi il rifiuto da parte iraniana di mettere le scatole nere a disposizione degli americani, che si dicono pronti a collaborare e avrebbero titolo per due ragioni: la prima, perché il costruttore dell'aereo è l'americana Boeing, il secondo perché sottolinea Jean-Paul Troadec, già direttore del BEA, Bureau d'Enquêtes et d'analyses (BEA) oltre al BEA ci sono al mondo pochi altri laboratori che hanno «l'esperienza, la capacità e i mezzi per condurre le analisi, e sono l'NTSB americano, l'AAIB britannico, l'omologo tedesco e, forse, i russi».

INDAGINI

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti rischiano di compromettere tutte le indagini. Le regole dell'OACI (l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) prevedono che la responsabilità dell'inchiesta spetti allo Stato nel quale si è prodotto l'incidente, quindi l'Iran. Ma lo Stato in cui è stato costruito l'apparecchio (gli USA) e quello della compagnia aerea (l'Ucraina) «hanno ciascuno la facoltà di designare un rappresentante per le indagini», spiega Troadec all'agenzia AFP. L'americano NTSB, in questo caso, viene però tenuto fuori, anche per via delle sanzioni USA.

E tutto diventa più complicato. Antonio Bordoni, esperto di disastri aerei e fondatore del sito air-accidents.com, non esclude alcuna ipotesi, neppure quella di un missile che per errore abbia abbattuto il jet ucraino. «Una ritorsione come è già accaduto in passato, che ha colpito l'aereo sbagliato mentre l'obiettivo era un altro». Ne sarebbe triste esempio l'abbattimento per errore del Malaysian Airlines del 17 luglio 2014 nei cieli ucraini (298 morti, 193 dei quali olandesi).

Il Paese che oggi piange di più le sue vittime, insieme all'Iran, è il Canada. E il premier Justin Trudeau, «scioccato e rattristato come tutti i canadesi», chiede verità e giustizia per i 63 connazionali». Bordoni ipotizza anche un attentato: sembrerebbe che l'evento sia stato improvviso, «ma l'aereo non è esploso in volo». Quanto al missile, i segni sarebbero indelebili. Resta, come ipotesi forse più probabile, una «cricca da fatica» in una delle pale della ventola del motore, che in un volo del 17 aprile 2018, un Boeing dello stesso tipo e con lo stesso motore CFM56, danneggiò la fusoliera provocando la rottura di un finestrino e la rapida depressurizzazione della cabina (morì in passeggero).

Marco Ventura

