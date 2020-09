L'ORDINANZA

VENEZIA Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha respinto la richiesta di sospensiva del calendario venatorio 2020-2021 della Regione. Lo rendono noto gli uffici dell'assessorato regionale all'Agricoltura e alla Caccia. L'ordinanza del Tar, pubblicata ieri, respinge il ricorso presentato dalle associazioni Lipu, Wwf, Enpa, Lav e Lac per annullare il calendario faunistico venatorio regionale, previa sospensione cautelare. È stata invece accolta la sospensiva della delibera impugnata limitatamente alla parte in cui consente la caccia al moriglione e alla pavoncella. L'udienza del merito del ricorso è stata fissata per il 18 novembre prossimo.

La caccia si è aperta in tutta Italia domenica scorsa 20 settembre, ma in quasi tutte le Regioni erano state autorizzate delle preaperture. Provvedimenti che le associazioni ambientaliste avevano contestato. In Veneto il Tar lo scorso 31 agosto aveva sospeso la preapertura della caccia alla tortora selvatica e ad alcuni corvidi come la gazza, la ghiandaia, la cornacchia grigia e la cornacchia nera. Ieri, invece, sono stati salvati pavoncella e moriglione, due specie di uccelli migratori.

LE REAZIONI

«Le associazioni ambientaliste battono la Regione Veneto con un secco 2-0 - ha commentato in una nota Andrea Zanoni, consigliere regionale appena rieletto con 6.500 preferenze -. Trovo aberrante che la giunta Zaia continui a deliberare senza il rispetto della legge, delle indicazioni del mondo scientifico e dell'Ispra, dell'esigenza di tutela della biodiversità, solo per accontentare una esigua minoranza di veneti da percentuale da prefisso telefonico, i cacciatori. Ciò è ancor più grave se consideriamo due questioni: 1) il Veneto per quanto riguarda l'obiettivo 15 sulla tutela della biodiversità Vita sulla Terra dell'Agenda 2030 dell'Onu sulla sostenibilità, risulta tra le tre peggiori regioni italiane; 2) ciò accade all'indomani della pubblicazione del rapporto Living Planet Report 2020 del WWF che dimostra che in meno di mezzo secolo abbiamo perso oltre due terzi della fauna selvatica, -68% dal 1970 al 2016. Meno male che in Veneto a tutelare la biodiversità restano almeno le associazioni ambientaliste e i giudici del Tar ai quali va il mio plauso».

