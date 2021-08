Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Stop alla caccia da appostamento alla tortora selvatica il 1° e il 2 settembre in Veneto. L'ha deciso il Tar, sospendendo la preapertura della stagione venatoria per questa specie, deliberata un mese fa dalla Regione. I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta della Lac, ritenendo che altrimenti il via libera l'operazione «potrebbe verosimilmente causare un danno irreparabile», in attesa dell'udienza di merito fissata per...