CACCIA ALL'UOMO

NUORO Mentre a Roma, alle 22.30 in punto di giovedì, veniva pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione che confermava la condanna a 30 anni di carcere per Graziano Mesina (foto), lui - l'ex primula rossa del banditismo sardo - ora 78enne, si era già allontanato dalla sua casa di Orgosolo, dove ha trascorso l'ultimo anno con obbligo di firma nella caserma dei carabinieri, facendo perdere le sue tracce. Mesina, dunque, è di nuovo latitante, anche se - secondo indiscrezioni - avrebbe già iniziato una trattativa con le forze dell'ordine per la resa, voci però non confermate dagli inquirenti.

Specialista in evasioni spettacolari, dopo le tante condanne subite nella sua lunga carriera di bandito, è di nuovo alla macchia. Da uomo libero si era parlato di lui anche per una possibile partecipazione alle trasmissioni Grande Fratello e L'Isola dei Famosi. Poi però era stato intercettato dai carabinieri e finito sotto inchiesta per un traffico internazionale di droga e associazione a delinquere. «Per me quella condanna è stata come se mi avessero dato la pena di morte», aveva commentato dopo il primo verdetto, ribadendo la sua innocenza. Era stato scarcerato tra le polemiche il 7 giugno 2019. Liberato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Per queste accuse Mesina era stato arrestato il 10 giugno 2013. Sino a quel giorno, e per nove anni, era stato di nuovo un uomo libero a seguito della grazia concessa nel 2004 dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

