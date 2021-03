Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Una campagna su vasta scala contro gli infermieri no-vax. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso ha deciso di non lasciar correre nulla davanti a chi mette in dubbio l'efficacia dei vaccini contro il coronavirus. Anche sui social network. L'Ordine trevigiano ha iniziato a segnalare alla Federazione nazionale tutti gli infermieri che caricano su Facebook contenuti negazionisti rispetto all'epidemia da Covid. Non...