Caccia a Mifsud, l'uomo dei misteri «È morto». «No è vivo ed è a Mosca»

IL GIALLOROMA Che fine ha fatto Joseph Mifsud, il professore maltese che avrebbe riferito all'allora consigliere di Trump, George Papadopoulos, che i russi erano in possesso di migliaia di e-mail imbarazzanti su Hillary Clinton? C'è chi dice che sia in Russia. Qualcuno azzarda addirittura che sia morto, anche se la sua voce sarebbe stata registrata in un audio che ha mandato al procuratore John Durham qualche mese fa. L'ultima foto risale a fine maggio del 2018, quando viene ritratto mentre esce dall'ufficio dei suoi legali a Zurigo. Da quel...