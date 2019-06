CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CA' FOSCARIVENEZIA È Agostino Cortesi, padovano, 56 anni, matematico e docente di Informatica a Ca' Foscari il professore veneziano coinvolto nell'inchiesta con cui la procura di Catania ha sollevato il velo su un'architettura per pilotare i concorsi. Sessantasei, in totale, gli indagati con le accuse - a vario titolo - che viaggiano dall'associazione per delinquere alla corruzione e turbativa d'asta. Una ragnatela di rapporti che avrebbe coinvolto anche il professor Cortesi, laureato a Padova in Matematica nel 1986 e dal 1996 a Venezia,...