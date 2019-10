«C'erano tante stranezze adesso ci aspettiamo che venga fatta giustizia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE FAMIGLIEVENEZIA La risposta loro ce l'avevano già. Il rapporto della commissione ha solo confermato quello che avevano sempre sostenuto: i loro ragazzi non sono morti per una tragica fatalità. In quelle mille pagine redatte dal pool d'inchiesta guidato dal giudice in pensione della Corte suprema Martin Moore-Bick, vengono sottolineate con forza le responsabilità dei vigili del fuoco nel rogo che uccise 72 persone, tra cui Gloria Trevisan di Camposampiero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza. L'EVIDENZA«Sono cose note - commenta...