C'entra sicuramente la variante Delta, contagiosissima. Ma c'entrano anche i comportamenti individuali. «Dopo l'ultima ondata, da quando siamo entrati in zona bianca, c'è stata una sorta di liberi tutti, i più non si sono più curati di osservare le normali regole, il distanziamento, la mascherina, ci sono state le folle nelle piazze per gli Europei di calcio, poi le feste in spiaggia. Ma il vero problema è che anche i non vaccinati non...