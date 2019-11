CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è una Maria Elisabetta Alberti Casellati che, da seconda carica dello Stato, gira l'Italia in lungo e in largo e mantiene l'aplomb del ruolo che riveste. E c'è una Maria Elisabetta Alberti Casellati che non riesce a trattenere la commozione di fronte a una città devastata dall'acqua salsa, che si inorgoglisce dell'attività di volontariato dei ragazzi che portano via i sacchi di immondizie e puliscono i libri delle biblioteche che rischiano di marcire dopo l'Aqua Granda di martedì, 187 centimetri, la seconda marea più alta di sempre. È...