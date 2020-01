«C'è un aumento delle emozioni negative, negli individui, nei popoli, e anche nelle relazioni internazionali»: il politologo Dominique Moïsi, già direttore dell'istituto francese per le relazioni internazionali e docente presso l'università di Harvard, è abituato a leggere l'attualità internazionale e in particolare quella del Medio Oriente. Anche se questa volta, dice, il caos sembra «più ignoto».

Donald Trump è pazzo?

«Non direi. E' certamente un uomo che ama prendere rischi, anche molto grossi, ma che lui considera calcolati. La storia, anzi l'attualità delle prossime settimane o mesi, ci dirà se i suoi calcoli sono giusti».

Il rischio di incendiare il Medio Oriente e magari altre regioni del mondo, è reale?

«I rischi secondo me sono due. Il primo, più immediato, è paradossalmente quello di rafforzare l'Iran, di consolidare il regime attorno al martire Soleimani. Sembra che l'America persegua sempre lo stesso obiettivo: rafforzare i duri e indebolire i moderati. Per quanto riguarda il rischio di guerra nella regione, mi pare giusta la formula usata da Joe Biden: è come sventolare un candelotto di dinamite sopra una polveriera. Notiamo che si moltiplicano le occasioni di conflitto con Erdogan, un emulo di Donald Trump, che invia le truppe nel nord della Siria e adesso fa un pensierino anche sulla Libia. Sono molti i candelotti di dinamite nella regione».

Il Medio Oriente è una regione abituata a bruciare. Ma non crede che stiamo entrando in una fase nuova? Addirittura più calda di tanti momenti pure critici del passato?

«Siamo in un caos ignoto, questo è vero. Ci sono cose che sappiamo di sapere, cose che sappiamo di non sapere, e cose che non sappiamo di non sapere, diceva l'ex segretario di stato americano Donald Rumsfeld. In Medio Oriente oggi ci sono soprattutto cose che non sappiamo di non sapere. A volte mi chiedo se il Medio Oriente non sia solo la riproduzione del nostro passato, del mondo del Medioevo o di Games of Thrones, ma anche e soprattutto la prefigurazione del nostro futuro, di quello che ci aspetta. Sul piano climatico e strategico: fa sempre più caldo, c'è sempre più caos. E assistiamo anche a un capovolgimento dei ruoli: ai tempi della guerra fredda si diceva che non si poteva fare la pace senza gli Stati Uniti e che non si poteva fare la guerra senza l'Urss. Oggi è praticamente il contrario».

L'Iran ha davvero le capacità e l'interesse a reagire?

«Certo. Può colpire ovunque. Può colpire cittadini e interessi americani in qualsiasi parte del mondo e potenzialmente anche gli alleati dell'America, l'Italia, la Francia Gli iraniani lo hanno già fatto, lo possono rifare».

L'Europa è nel mirino, eppure non brilla certo per attivismo.

«L'Europa non è soltanto ai margini, è assente. Ho partecipato di recente a un convegno a Doha sul Medio Oriente, si è parlato di tutti: Stati Uniti, Russia, Cina, ma non dell'Europa. L'Europa è diventata un non argomento».

Perché?

«Perché il mondo è consapevole delle nostre divisioni e delle nostre paralisi. L'Italia è occupata a cercarsi un governo stabile, in Francia la gente è per le strade, il Regno Unito ha la Brexit, la Germania bada soprattutto a non impegnarsi militarmente. Gli europei sono troppo preoccupati da loro stessi e dal loro futuro prossimo per dedicare tempo, energia e volontà a ciò che succede fuori. E' una sorta di narcisismo negativo».

Emmanuel Macron si era presentato come il grande mediatore. Appena quattro mesi fa, al G7 di Biarritz, si immaginava una stretta di mano tra Donald Trump e Hassan Rohani.

«Nessuno se ne ricorda più».

D'altra parte sulla capacità di mediatore di Macron si possono avere dubbi. Il caso della Libia, in cui la Francia ha cercato di svolgere un ruolo da protagonista a scapito per esempio dell'Italia, è un esempio.

«C'è quello che la Francia dice - che serve più Europa, che bisogna rafforzare la sovranità europea - e quello che la Francia fa. E quello che la Francia fa in Libia non favorisce certo l'unità dell'Europa».

Francesca Pierantozzi

