C'è stato un momento in cui si pensava che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Oggi, alle 8:30, i cancelli degli istituti si riapriranno. Dopo oltre tre mesi ci saranno circa 500mila ragazzi che rientreranno nella loro scuola. La maturità, con o senza pandemia, resta sempre l'esame per eccellenza. Il primo e indimenticabile. E allora oggi si parte con l'unica prova prevista: un maxi colloquio di un'ora che andrà a sostituire le tre prove degli anni passati, vale a dire lo scritto di italiano, quello di indirizzo e la prova orale. Si parte dall'elaborato preparato dagli studenti e concordato con i docenti sulle materie caratterizzanti come greco e latino per il liceo classico, matematica e fisica per lo scientifico o economia e diritto per gli istituti tecnici. Si prosegue con l'analisi di un testo di italiano e poi con un collegamento interdisciplinare, che partirà dal materiale proposto dalla commissione. Nella seconda metà dell'orale lo studente dovrà esporre le sue esperienze e le sue conoscenze di Cittadinanza e Costituzione. L'orale ha un peso massimo di 40 punti sul voto finale, i restanti 60 vengono dai crediti degli ultimi tre anni. Sei i docenti interni e solo il presidente esterno. Gli studenti arriveranno non prima di 15 minuti all'appuntamento previsto, entreranno con un solo accompagnatore e dovranno firmare un'autocertificazione in cui dichiarano di essere in buona salute. Toglieranno la mascherina solo per il colloquio. Si parte.

