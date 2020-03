«C'è stato un aumento anche del 100% delle vendite di alimentari e prodotti sanitari, con un deciso balzo dell'online e qualche schizofrenia sulle regole, ma i rifornimenti come la sicurezza dei nostri lavoratori sono garantiti anche in questo momento d'emergenza».

Gianpietro Corbari, amministratore delegato del gruppo veneziano Pam Panorama, circa 1,7 miliardi di fatturato, è a suo modo in prima linea nell'emergenza coronavirus. «Siamo tutti impegnati a cercare di garantire l'apertura dei nostri punti vendita e i servizi di prima necessità per i nostri clienti sia nelle città che nei nostri ipermercati - spiega il manager -. Dove possiamo alterniamo l'impegno da casa e dall'ufficio: l'80% dei nostri 450 addetti d'ufficio è a casa ma la produttività è aumentata. Quando finirà questa emergenza ci sarà molta più flessibilità. Gli orari settimanali rimangono sostanzialmente gli stessi, riduciamo nel fine settimana in termini di aperture con le chiusure di domenica per esempio in Veneto e Friuli Venezia Giulia. E a chi ha più di 65 anni portiamo la spesa noi a casa gratuitamente. Devo ringraziare tutti i nostri dipendenti che si stanno impegnando in maniera encomiabile. Svolgono un servizio indispensabile per tutta la comunità».

Quali sono i beni più comprati?

«In generale c'è stato un aumento del 30-40% delle vendite di alimentari, soprattutto per le piccole superfici all'interno dei centri abitati, i centri vendita lontani sono più penalizzati. Farine, preparati per dolci, carne, olio, pomodori più che raddoppiati. Cresce molto anche ovviamente la sanificazione, e alcuni prodotti non si trovano proprio come l'Amuchina, mascherine (noi le abbiamo contingentate per i nostri dipendenti), i guanti monouso iniziano a scarseggiare. La gente compra molto anche capsule del caffè, acqua minerale. Soffrono di più pesce, prodotti a breve scadenza».

Non deve essere facile osservare divieti e blocchi delle frontiere?

«Noi anche per questo abbiamo lanciato un'iniziativa per promuovere il consumo dei prodotti locali, la campagna Insieme per l'Italia, un modo per aiutare le imprese della nostra filiera agroalimentare che abbiamo finanziato anche garantendo liquidità attraverso un accordo con Unicredit che mette a disposizione 130 milioni per la loro liquidità. L'economia italiana purtroppo uscirà da questa congiuntura in maniera molto negativa, noi cerchiamo così di aiutare imprese e famiglie. Faccio un appello alle aziende piccole, telefonateci, scrivete al nostro portale, promuovetevi attraverso di noi».

I trasporti oggi non sono facili...

«In alcuni casi le persone non si presentano o hanno bisogno di fare quarantena, ma avendo chiuso la parte commerciale delle superfici non food le forze lavoro nella logistica si riversano sui beni di prima necessità e quindi coprono eventuali assenze».

Nelle fabbriche ci sono stati scioperi per la sicurezza: da voi?

«La paura c'è, tutti sono preoccupati, noi abbiamo messo in atto tutta una serie di presidi: mascherine, guanti, protezioni plexiglass sulle casse, sanificazioni, detergenti per i clienti, distanze di rispetto, code che purtroppo servono. In alcuni supermercati si forma una fila fuori per gestire l'afflusso ed evitare assembramenti per i banchi servizio. Le grandi superfici hanno meno problemi, ma le disposizioni del governo e dei Comuni non aiutano, ci impongono chiusure non food a seconda della piazza».

Cioè?

«In alcuni posti come nella zona di Parma ci hanno vietato di vendere le brioche con la crema, in altre zone come a Bologna ci hanno impedito di vendere le pizze farcite: margherite sì e capricciose no. Nella zona di Roma stop ai polli arrosto perché è una vendita assimilabile alla ristorazione. La situazione è talmente schizofrenica e interpretata in maniera soggettiva che diventa complesso lavorare. Ci vorrebbe una regola simile per tutto il territorio italiano».

E in Veneto?

«In Veneto c'è la massima disponibilità, per fortuna».

Come vanno le vendite online?

«Sono raddoppiate, attorno al 3% del totale che per noi è di quasi 1,7 miliardi su 450 punti vendita e 7500 addetti, mentre tutto il gruppo vale 2,6 miliardi con 10mila addetti».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

