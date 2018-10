«C'è intesa tra pragmatici» L'asse Lega-Confindustria spiazza Di Maio e i grillini `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENA GENOVA«Mi sembra che siamo convincenti, no? La Confindustria - confida Matteo Salvini prima di gettarsi nell'ennesimo bagno di folla, stavolta a Genova - voleva scendere in piazza contro il governo. E invece adesso il presidente Boccia, cogliendo il sentimento generale degli imprenditori, dice quello che dice in nostro favore. Ne sono contento». Poi sale sul palco della festa leghista il vicepremier, e divide la serata con il governatore ligure Toti, con il sindaco Bucci, il viceministro Rixi, plenipotenziario del Carroccio da...