LE MISURE

ROMA Fatta la legge trovato l'inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l'ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie (in contrapposizione a quelle gialle, arancioni e rosse del governo) in cui insinuarsi, con comportamenti assolutamente condannabili, per non rinunciare a pranzi e cene con tutta la famiglia. «Le misure ci sono e hanno dato un segnale forte - spiega Pier Luigi Lopalco, virologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia - ma oggi il rischio di ritrovarsi intere famiglie che se ne vanno in giro in macchina a 2 a 2, è davvero alto». Si perché, sulla scia dei (pochi) baristi che quest'estate all'istituzione delle chiusure dopo le 24 risposero rialzando le serrande a mezzanotte e un quarto, le possibilità per agire aggirando le limitazioni - e rischiando una sanzione amministrativa tra 400 e 1.000 euro come chiariscono le Faq di Palazzo Chigi - ci sono.

SCAPPATOIE

Ad esempio il testo presentato venerdì sera dal premier Giuseppe Conte, recita chiaramente che tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti verso «una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi». Tradotto: se si sta pensando di pranzare a casa dei nonni che vivono nel comune accanto al nostro raggiungendoli con macchine diverse ma con soli 2 occupanti non si rischia praticamente nulla. Impossibile da controllare a meno che non si entri in casa a far la conta dei presenti. Ma fortunatamente questo non è nelle intenzioni del governo. «Un sistema liberal-democratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci sia una flagranza di reato - ha spiegato Conte in diretta rispondendo alle domande dei giornalisti sul decreto - noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come forte limite alla circolazione. Si esce con l'autocertificazione». Allo stesso modo, se il testo prevede che non si possa far visita a più abitazioni («Una sola volta al giorno») come si può verificare che io, non controllato andando dai nonni, poi non mi sposti a casa degli zii? Impossibile anche in questo caso. Oppure se è vero che ci si potrà spostare tra Regioni solo per far visita ad un anziano non autosufficiente (se in buona salute invece no) - al netto del rischio che la persona sceglie di prendersi - quale figlio non sarà in grado di provare che un genitore magari over 70 non abbia malattie che necessitano della sua assistenza?

È evidente quindi che più che i controlli «l'appello sia rivolto alla responsabilità dei cittadini» spiega il virologo dell'Università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco, «d'altronde non c'è un manuale che potesse permettere una precisa definizione delle singole misure». E ancora, aggiunge Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, «sappiamo come sono difficili da gestire le concessioni, ma bisognava trovare un equilibrio che per quanto precario fosse anche giusto. Serve responsabilità».

DOMANDE FREQUENTI

Proprio per favorire la responsabilità e, quindi permettere ai cittadini di fare la scelta giusta senza commettere errori per mancanza di informazioni, da ieri sono disponibili sul sito di Palazzo Chigi le Faq sul nuovo Decreto di Natale.

Il punto più saliente dei chiarimenti riguarda le seconde case. Un po' contro le aspettative di tutti infatti, dopo il pressing del governo a margine della conferenza stampa di Conte, il premier ha scelto di acconsentire agli spostamenti verso le seconde case per tutto il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio (eccetto 25, 26 dicembre e 1 gennaio). Anche in questo caso però, ci si potrà muovere in massimo 2 adulti e soprattutto bisognerà restare all'interno della propria Regione. Da domani è infatti vietato varcare i confini regionali a meno che non ci si sia spostati prima nell'abitazione in questione e, anche il 27 dicembre (un giorno rosso quindi) non si decida di rientrare presso la propria residenza abituale o presso il proprio domicilio.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA