IL VERTICE

BRUXELLES Dopo una giornata di tensione e di negoziati a vari livelli, tra gli stessi leader di governo, i ministri finanziari dell'Eurogruppo e dell'area euro sono riusciti a trovare un accordo. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha indicato che «sono stati messi sul tavolo i bond europei e sono state tolte le condizionalità del Meccanismo europeo di stabilità». Per il governo italiano si tratta di «una proposta ambiziosa». Il ministro delle finanze francesi Le Maire ha detto che è un «accordo eccellente che include 500 miliardi disponibili immediatamente». Per tutta la giornata è stato un susseguirsi di discussioni, di «stop and go» l'intesa sulla risposta finanziaria europea per rilanciare l'economia una volta superata la crisi sanitaria è stata sempre in bilico. Sempre due gli scogli: il finanziamento del fondo per la ripresa economica da almeno 500 miliardi attraverso «strumenti finanziari innovativi», formula che potrebbe includere in futuro l'emissione di un titolo comune di debito; le condizioni alle quali il Meccanismo europeo di stabilità fa prestiti ai governi in difficoltà. Sul resto del pacchetto emergenziale c'era di fatto accordo: l'operazione della Banca europea degli investimenti per 200 miliardi di prestiti alle imprese che si aggiungono ai 40 miliardi già decisi; il sostegno alle casse integrazioni nazionali per 100 miliardi. I prestiti del Mes possono come minimo arrivare a 240 miliardi (la quota italiana nella ripartizione sarebbe di 39 miliardi nel caso lo richiedesse).

La riunione dell'Eurogruppo, alla quale partecipano anche i ministri non euro, doveva cominciare alle 5 del pomeriggio ed è slittata di ora in ora. Poi il via alle 21,30. Prima di sedersi ai rispettivi tavoli (tutto si svolge per teleconferenza) il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha cercato di tessere l'ultima tela di un compromesso con una serie di conversazioni bilaterali e a gruppi per evitare di riprodurre lo stesso scenario di martedì, la nottata del fallimento. A metà giornata il ministro delle finanze portoghesi ha indicato: «Siamo molto vicini a un accordo, ho ancora fiducia che questa volta noi tutti coglieremo l'occasione e mostreremo lo spirito di compromesso necessario, che è il fondamento della nostra Unione». Parole caute sul merito delle discussioni.

Il fatto è che non si erano esaurite le tensioni per il fallimento della riunione di martedì, tutti contro il muro eretto dall'Olanda irrigidita in difesa della classica condizionalità dei prestiti Mes nella fase successiva alla crisi sanitaria e ostinatamente contraria alla prospettiva di eurobond comuni. A tarda ora non era ancora chiaro se esistesse uno spazio consolidato per l'accordo o si profilasse un rinvio ai capi di stato e di governo.

LA MARATONA

Per tutta la giornata si sono susseguiti discussioni riservate e messaggi pubblici anche dai massimi livelli di governo con telefonate tra vari leader. La cancelliera tedesca Merkel: «Ho parlato a lungo con Conte e concordiamo sul fatto che c'è bisogno urgente di solidarietà e noi siamo pronti, tuttavia sugli strumenti da usare a questo proposito ci sono diversi punti di vista. Non credo dovremmo avere un debito comune vista la situazione della nostra unione politica ed è questo il motivo per cui siamo contrari, tuttavia ci sono molti modi per mostrare solidarietà e credo che troveremo una buona soluzione». In ogni caso, per Merkel «siamo molto vicini a un accordo». La chiusura sul coronabond era stata chiara, tuttavia va ricordato che la proposta del fondo per il rilancio economico è sì centrata sull'emissione di debito comune però era anche aperta ad altre soluzioni. Il ministro delle finanze tedesche Scholz da giorni evoca un ruolo del bilancio Ue. Su posizioni simili Olanda, Austria e Finlandia.

Per ore si è discusso se mantenere o meno l'impegno a «lavorare» insieme su «strumenti finanziari innovativi», in modo da lasciare aperta qualsiasi prospettiva. Italia e Spagna apparivano decise a mantenere la linea no-condizionalità. Il ministro Gualtieri ha indicato che il Mes non è lo strumento adatto a gestire questa crisi, ma sarebbe un «altro discorso» se fosse accettata la proposta del fondo finanziato con titoli comuni e non implicasse condizionalità economiche.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA