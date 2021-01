Il padovano Marco Marin è deputato di Forza Italia.

Livello dei corteggiamenti, in questi giorni di crisi?

«Per quanto mi riguarda, assolutamente nessuno. Nella mia vita mi sono iscritto solo a questo partito, quando avevo già compiuto 40 anni, ero un medico odontoiatra ed ero stato un campione olimpico. Insomma, la mia è stata una scelta più che consapevole e Forza Italia è casa mia, per cui con me non perdono tempo».

Invece con il veneziano Andrea Causin, Renata Polverini e Maria Rosaria Rossi, sapevano di andare sul sicuro?

«Non lo so, sono casi singoli. E un conto sono le scelte personali di due senatori e di una deputata, su un totale di oltre 140 parlamentari forzisti. Un altro è la linea politica di Fi, da sempre avversaria delle quattro sinistre. Noi siamo moderati, liberali, cattolici, europeisti e riformatori, legati a valori che rivendichiamo fortemente. Siamo i fondatori e il collante del centrodestra, che rimane la nostra collocazione naturale, come ribadito in modo chiarissimo dal presidente Silvio Berlusconi».

Si aspettava il caso Causin?

«Non ne sapevo niente e non ne avevamo mai parlato. Del resto apparteniamo a rami diversi del Parlamento. Osservo solo che l'onorevole Causin è arrivato in Forza Italia nel 2017, dopo altre esperienze politiche. La sua storia non è la mia».

È preoccupato per queste uscite dal partito?

«In questa legislatura in tutti i gruppi già tantissimi parlamentari hanno cambiato casacca. Personalmente sarei per il vincolo di mandato, per cui se cambi idea rispetto alla lista con cui ti sei presentato agli elettori, ti dimetti. Ma la Costituzione lascia libertà e ognuno se ne assume la responsabilità. Questi ex colleghi si sono tolti la maglia azzurra, mentre noi ce la teniamo con orgoglio sulla pelle. Comunque abbiamo avuto degli arrivi, l'ultima è Veronica Giannone, ex M5s approdata al Misto. Questo dimostra che la nostra linea politica è attrattiva, perché si basa su chiarezza e responsabilità: sul Recovery Fund abbiamo avanzato 250 proposte, dalla sanità alle infrastrutture, dallo sport alla scuola, dalle Pmi alle grandi industrie».

Cosa succede adesso?

«Resta la forza delle coalizioni. E quella di centrodestra è compatta. Forza Italia rimane, senza se e senza ma, all'opposizione di questo Governo, talmente pasticcione da penalizzare quelli bravi qual è il Veneto, come si è visto anche su ristori e vaccini in piena pandemia. Se non ha i numeri, il premier Giuseppe Conte deve dimettersi davanti al presidente Sergio Mattarella, che ha tutta la nostra fiducia ed è il garante di tutti gli italiani. A quel punto, o c'è un Governo di centrodestra, oppure la parola torna agli italiani».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA