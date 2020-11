C'è ancora incertezza sull'elenco delle Regioni che saranno inserite nell'area di mezzo, quella con l'allarme arancione. Ad esempio la Campania rischia una classe di rischio superiore, l'Emilia-Romagna e il Veneto ballano tra la fascia verde (la meno critica) e quella arancione. Il Lazio, che pure è in sofferenza, per ora si salva e va tra le regioni con meno criticità (dunque nella verde). Nell'area arancione anche Puglia e Liguria. Che tipo di limitazioni sono previste dal nuovo Dpcm? Prima di tutto, esattamente come nelle rosse, nelle Regioni di fascia arancione c'è il «divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori», salvo «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Non ci si potrà muovere neppure all'interno della propria Regione: «Divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione». Per quanto riguarda la scuola valgono le limitazioni indicate per tutto il territorio nazionale.

Si fermano bar e ristoranti, che dunque non potranno operare, come avveniva fino alle 18 prima di questo Dpcm. Resterà consentito il servizio di consegna a domicilio e di asporto (fino alle 22, con divieto di consumazione nelle vicinanze del locale), mentre restano gli «esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».

