C'è acqua su

L'ANNUNCIOQuel ramo del lago di Marte l'ha trovato un'equipe di scienziati italiani che ha cancellato definitivamente ogni dubbio sulla presenza dell'elemento indispensabile per immaginare la vita sul Pianeta Rosso. La scoperta è clamorosa, da copertina di Science, da conferenza in diretta mondiale dalla sede dell'Agenzia spaziale italiana a Tor Vergata: sotto il Polo Sud marziano c'è un largo bacino di acqua allo stato liquido e salata e per di più in un ambiente al riparo dalle micidiali radiazioni che negli ultimi tre miliardi di anni...