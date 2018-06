Buttafuori ucciso, il killer scoperto 20 anni dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOLOGNA Una goccia di sangue sugli stivaletti della vittima e un filmino amatoriale di un battesimo, una ventina di giorni prima del delitto. Sono state queste, insieme a una nuova tecnica per ricreare ambienti in 3D, le chiavi per risolvere un omicidio di oltre 18 anni fa. La sera del 5 dicembre 1999 Valeriano Poli, buttafuori 34enne, fu assassinato vicino a casa, in via della Foscherara a Bologna, con cinque colpi di pistola. Ora il presunto killer ha un nome: Stefano Monti, 59 anni. Il movente, per gli investigatori, fu una vendetta per un...