MOBILITAZIONE

PADOVA Seicento autisti sul piede di guerra a Padova. Idem a Rovigo. Le comunicazioni di Busitalia Veneto sul comportamento da tenere nella giornata di inizio della scuola hanno mandato in escandescenze i sindacati che ieri sera hanno chiesto per iscritto un incontro urgente. «Ci hanno detto di contare quante persone salgono, quante escono e di fare la differenza a ogni fermata. E pure di fargli sapere quante ne sono rimaste a terra. E magari guidare anche». Parole di Andrea Rizzo della Cgil trasporti. E Giorgio Bullo della Uil trasporti rincara: «Ma non siamo poliziotti, ci vorrebbe almeno un'altra unità a bordo». Stefano Pieretti dell'Adl Cobas sottolinea a sua volta come il concetto di responsabilità non possa essere demandato a chi guida. «Dovrà decidere l'autista se tirare dritto e non fermarsi. Rischiamo un lunedì nero».

Monta il malumore e più di qualcuno medita di mettersi in malattia, lamentando un'organizzazione che limita le richieste di cambio-turno. Intanto la società ha messo in piedi un piano straordinario proprio per gli studenti delle superiori che arrivano da fuori città, almeno 22mila al giorno. «È sempre quello dell'anno scorso con in più qualche corsa che arriverà da fuori direttamente ai quattro poli scolastici senza passare per la stazione dove di solito si scaricavano i ragazzi per farli salire sui mezzi di Aps» continua Sandro Lollo della segreteria Fit Cisl».

L'azienda si difende facendo sapere indirettamente che dal momento che ogni scuola ha promosso orari di entrata e uscita autonomamente è impossibile stabilire un piano. Solo fra due settimane con l'orario definitivo si potrà approntare un programma. E mentre il prefetto Renato Franceschelli invita alla calma e alla responsabilità: «Spero che si usi il buon senso» Busitalia fa attaccare le prime vetrofanie con le capienze massime: sul tram ad esempio non più di 169 persone. Su un bus non più di 58.

E Lollo rimarca un altro problema. «Domani saranno fatti rientrare dalla cassa integrazione cinquanta persone per far fronte alle esigenze. Ma entro due settimane la società dovrà assumere almeno 30 autisti. L'organico è al limite».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA