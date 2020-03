«Buongiorno. Sono Vincenza Scarpa, il sindaco. La situazione sanitaria si sta aggravando. State a casa. L'unico modo per fermare l'epidemia è stare a casa. State a casa e seguite le direttive ministeriali. Grazie».

È questo il messaggio che il sindaco di Susegana ha diffuso ieri in paese attraverso degli altoparlanti caricati su tre auto (due della Protezione civile ed una comunale) che hanno percorso le vie del paese, raggiungendo anche le aree più isolate del territorio. Un metodo di impatto che ai più anziani avrà ricordato coprifuoco e tempi di guerra, che forse avrà fatto sorridere i più giovani, ma che sicuramente ha fatto capire che le misure adottate dal governo non vanno prese con leggerezza. «Ormai è chiaro che l'unica difesa da questa epidemia è restare a casa per quanto possibile - afferma il sindaco Scarpa che di professione è medico e lavora nell'ospedale di Conegliano dove attualmente ci sono otto pazienti positivi al Covid19 in terapia intensiva La situazione negli ospedali è critica».

Nell'era di internet e dei social, il metodo utilizzato dal comune di Susegana può sembrare anacronistico. Tuttavia risulta efficace per raggiungere quella fetta di popolazione che è estranea al mondo digitale. Inoltre, sentire le parole del sindaco che arrivano direttamente attraverso l'altoparlante conferisce al messaggio un'autorevolezza maggiore. «Tutta l'Italia è zona rossa e ci viene richiesto uno sforzo straordinario per contrastare questa epidemia prosegue Scarpa -. A questo punto dipende dai nostri comportamenti quotidiani il futuro del nostro Paese. Dobbiamo cercare di rimanere a casa ed evitare al massimo gli spostamenti e le occasioni di contatto. Da ciò dipenderà la nostra salute e quella delle altre persone».

Il Comune ha ovviamente diffuso il messaggio anche tramite canali tradizionali, quindi con avvisi scritti affissi in vari punti del paese e consegnati alle famiglie nelle cassette della posta oltre ad aver attivato un filo diretto costante con i cittadini via social. Gli altoparlanti continueranno a diffondere il messaggio per altri tre o quattro giorni.

