Bullismo alle medie Ragazzina picchiata dalle compagne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAMESTRE (VENEZIA) È stata il bersaglio dei bulli (anzi, delle bulle) per tutto l'anno. E in un'età fragile, di cambiamenti e di passaggio dall'infanzia alla preadolescenza, quelle violenze hanno lasciato il segno, soprattutto perché avvenute in un ambiente che dovrebbe essere tra i più tutelati in assoluto: la scuola. Per una dodicenne, studente al primo anno delle medie in un istituto mestrino, l'incubo è iniziato fin dal primo giorno. Da quando, cioè, quelle due ragazzine, una coetanea e un'altra più grande, di terza, l'hanno...