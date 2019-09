Bulli ubriachi sul treno per la disco picchiano e insultano il controllore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOANCONA Il popolo della notte viaggiava sul treno regionale per raggiungere la discoteca e festeggiare l'ultimo weekend dell'estate, ma in un vagone qualcuno era già su di giri come un Frecciarossa mentre faceva il pieno di vino e superalcolici. Un gruppo di bulletti del sabato sera, a cui è bastato un attimo per scatenare il putiferio nel convoglio che viaggiava da Falconara diretto a Senigallia, in provincia di Ancona. Sabato sera, ore 23. Alla vista di un controllore il branco ha seminato il panico: il dipendente delle Ferrovie -...