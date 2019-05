Bufera Rai, Salini resiste Ma Fazio perde 3 serate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Lo scontro in Rai è molto forte. I vertici vicini all'ad Salini sono rimasti colpiti dalla «virulenza» degli attacchi ricevuti. E intanto parte subito al contrattacco il rappresentante in Cda dei dipendenti, ossia Riccardo Laganà. Definisce «molto pericolose» le parole del consigliere De Biasio, soprattutto sul numero eccessivo di dipendenti e sulla mancanza di meritocrazia in Rai. «Lasciamo lavorare in autonomia Salini», avverte Laganà. Mentre la Lega lascia un nuovo segno: da ieri Fabio Fazio perde tre serate su Raiuno....