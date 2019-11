Btp, nell'asta rendimenti in aumento Sale lo spread

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA L'ultima asta dei Btp dell'anno, dopo che il Tesoro ha cancellato quella di metà dicembre (come era avvenuto già nel 2018) fa il tutto esaurito ma con una domanda in calo e soprattutto con rendimenti in salita. Quest'ultimo risultato non cambia peraltro il costo medio del debito nel 2019: secondo i calcoli degli analisti di Unicredit è pari all'1%, dieci punti base in meno rispetto all'anno passato. Delle aste odierne di titoli di Stato per complessivi 5,75 miliardi di euro con una domanda meno vivace di quella della precedente...