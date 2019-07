Btp ai minimi dal 2016, Borsa su del 2%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Spread ancora in calo. Il differenziale tra Btp e Bund ieri ha terminato la seduta in forte calo a quota 197 punti, ai minimi da maggio 2018. Il rendimento del decennale italiano si è attestato all'1,58%, un livello che non toccava da ottobre 2016. Il rendimento del Btp a due anni sprofonda invece sotto zero a quota -0,07%. Continua dunque la corsa a comprare Btp dopo che la commissione europea ha deciso, come previsto, di non avviare la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia dopo la correzione ai conti pubblici decisa dal governo....