Bruxelles verso l'alleanza con Verdi e Lib Putin: «Sovranisti filo-Ue, non filo-russi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI SCHIERAMENTIUna coalizione arcobaleno in chiave antisovranista che unisca Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi. Prime prove di intesa al Parlamento europeo fra le principali famiglie politiche europee per formare una maggioranza stabile al Parlamento europeo che contrasti le destre populiste. Nel documento siglato dai leader dei principali gruppi, Manfred Weber (Ppe), Udo Bullmann (S&D), Guy Verhofstadt (Alde), e dai co-presidenti dei Verdi Ska Keller e Philippe Lamberts viene «concordato un processo politico per definire un'ambizione...