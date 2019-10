Bruxelles per ora sospende il giudizio e aspetta di vedere le misure concrete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESAMEBRUXELLES Non ci sono commenti dalla Commissione europea sulla nota di aggiornamento al Def. L'ordine di scuderia è procedere con i piedi di piombo complice anche la fase di transizione nella quale si trova lo stato maggiore comunitario: la nuova Commissione si insedierà il primo novembre. In ogni caso, Bruxelles non si trova nel vuoto pneumatico: entro fine ottobre la vecchia Commissione dovrà dare un primo giudizio sulla proposta di bilancio 2020 e ha tempo fino al 31 ottobre per chiederne delle correzioni, se dovesse ritenerlo...