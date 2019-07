Bruxelles, partita sui direttori generali Alla prova il dominio franco-tedesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOBRUXELLES Commissione che va Commissione che viene. I responsabili politici vanno e vengono, l'amministrazione resta. Nessuna novità in questo. Tuttavia, con l'arrivo al piano nobile di Palazzo Berlaymont della tedesca Ursula von der Leyen ci si chiede che cosa cambierà anche nell'amministrazione e quanto sarà marcata l'impronta tedesca in termini di peso nei posti chiave ai livelli tecnici. Dei futuri capi di gabinetto nulla si può dire ancora dal momento che non si conosce neppure il nome dei candidati commissari. Ben presto...