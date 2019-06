«Bruxelles non considera la crisi» Così il Mef disinnesca la manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Una correzione anche limitata dei conti, poco più che simbolica: a questa richiesta della commissione europea il ministro dell'Economia continua a resistere proponendo un «compromesso» basato sulla riduzione del deficit che sarebbe già in atto in modo spontaneo. Riduzione che permetterebbe al nostro Paese di rispettare le regole europee, se Bruxelles accettasse il punto di vista italiano a proposito delle condizioni cicliche in cui si trova l'economia. Sono queste le ragioni che lo stesso Tria e il premier Conte intendono...