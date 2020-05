IL FOCUS

ROMA Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, non esclude, anzi la ritiene probabile sulla base dei dati, una seconda ondata, ma forse già sarebbe importante esaurire la prima.

Molte regioni registrano 0 nuovi casi positivi (Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano); altre - Puglia, Sardegna e Molise - ne archiviano appena 1 ciascuno; vi è però la Lombardia che da sola, per il terzo giorno consecutivo, ha due terzi dei nuovi infetti di tutta Italia: 354 su 516. Il giorno precedente c'era stato un rapporto simile, 382 su 593. Premesso che i confronti su base giornaliera sono sempre scivolosi, comunque prosegue la diminuzione dei nuovi casi, dunque ancora non compaiono i temuti effetti delle riaperture del 18 maggio, anche se servirà almeno una settimana per avere certezze. Tra i segnali positivi c'è anche il fatto che l'incremento registrato l'altro giorno dall'Emilia-Romagna (74 casi) è subito evaporato, segnale che il focolaio trovato all'interno di un centro di assistenza di senzatetto è stato isolato, per cui ieri quella cifra è dimezzata, scendendo a 38. E Roma raggiunge il dato più basso da inizio emergenza, con appena 3 nuovi casi in tutta la città, che diventano 16 se si considera tutto il Lazio. Per ora - riscriviamolo, per ora - in una città così complicata come Roma, con quasi 3 milioni di abitanti - l'effetto che con una semplificazione potremmo definire movida, non c'è. Sul fronte dei decessi, qualcosa non torna nei numeri. Prima di tutto, hanno spiegato dalla Protezione civile, «la Regione Marche ha comunicato un ricalcolo dei decessi. Sono, dunque, sottratti dalla tabella 11 decessi precedentemente segnalati che non risultano classificabili come Covid-19». I morti in Italia sono saliti a quota 33.229, ieri formalmente ne sono stati aggiunti 87. Molti i tamponi conteggiati ieri, 72.135, mentre il dato complessivo dei casi positivi in Italia è salito a quota 232.248, ma di questi coloro che attualmente risultano infetti sono meno del 20 per cento, 46.175. E di questi sempre meno sono in ospedale, appena il 16 per cento. E ieri le terapie intensive hanno fatto segnare una nuova diminuzione di posti occupati da pazienti Covid-19: meno 14, oggi sono 475, vale a dire poco più di un decimo del picco massimo che fu toccato nella drammatica fase di un mese e mezzo fa. Resta il nodo della Lombardia. E del Piemonte, che anche ieri ha fatto segnare altri 56 casi. Detta in altri termini: l'Italia differente dal Nord-Ovest ha registrato appena 106 nuovi infetti.

Durante un'audizione in commissione bilancio, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha confermato: «Abbiamo superato la curva di picco dell'infezione, siamo nella parte di discesa e in una fase di controllo della situazione, ma richiede un'attenzione particolare. Molte persone non entrate in contatto sono dunque suscettibili al virus e un serbatoio per la sua diffusione. Più ci si avvicina all'autunno, più si può andare incontro ad una maggiore diffusione: l'ipotesi di una seconda ondata è legata a questa caratterizzazione. È un dato obiettivo, in autunno aumenta la probabilità di trasmissione: cambia il clima e rimaniamo maggiormente in ambienti confinati».

Mauro Evangelisti

