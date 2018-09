Brugnaro: «Troviamoli e mettiamoli a ripulire la città davanti a tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA Lo sfregio ai Leoncini non è la solita bravata, ma una sorta di sfida ad un sistema, portata avanti con una precisione simile a quella usata per le rapine importanti. Il tutto, come è ormai noto, si è svolto in una manciata di secondi e a pochissimo tempo tra un passaggio e l'altro delle pattuglie dell'Esercito e delle forze dell'ordine.È la dimostrazione che di fronte agli atti vandalici la città più delicata al mondo è impotente, come un neonato sulla culla. Nel recente passato, la piazza era stata oggetto di un altro...