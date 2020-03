LA RICHIESTA

VENEZIA «Bisogna intervenire subito, pensare già al dopoguerra, perché altrimenti sarà il disastro». È quanto ha chiesto ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, contestando l'esiguità degli stanziamenti statali per la cassa integrazione. «Siamo molto preoccupati, sulla cassa integrazione i conti non tornano. 5 milioni? Ne servono almeno 10». Secondo Brugnaro nove settimane sono troppo poche, servono ammortizzatori per 12 mesi. Non solo: «La cassa integrazione dovrà essere estesa alla filiera turistica, ci vorrà un anno per ripartire».

Il Comune di Venezia non ha una stima né dei danni né dei costi provocati dal coronavirus in città e nemmeno alle casse di Ca' Farsetti. «Ma il danno è enorme, soprattutto per il settore privato». L'assessore al Bilancio Michele Zuin ha annunciato un piano per mettere in sicurezza le società comunali: «Le priorità sono la salute e la salute dei lavoratori e dei cittadini, misure di protezione del reddito, messa in sicurezza delle aziende comunali e dei posti di lavoro». Poi c'è il capitolo dei tributi comunali: finora c'è stato il rinvio delle bollette fissate al 16 marzo, ma è chiaro, ha detto Zuin, che «il Comune non è un ente assistenziale, lo Stato deve aiutarci». Brugnaro è tornato a chiedere i 150 milioni destinati alla città dopo l'alluvione di novembre: «E ricordo che il Mose va finito perché a ottobre tornerà l'acqua alta». Ma anche l'Europa - ha detto il sindaco - dovrà fare la sua parte: «Deve emettere degli Eurobond, c'è bisogno di garanzie e liquidità». (al.va.)

