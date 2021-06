Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaLo scudo tricolore con in primo piano la scritta Coraggio Italia è il nuovo simbolo depositato qualche giorno fa da Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia e patron del gruppo Umana che ha deciso di scendere in campo per dar vita a un gruppo alla Camera con 23 deputati, di cui 11 sottratti a Silvio Berlusconi, insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti, primo passo verso un partito di centro, alternativo a Forza...