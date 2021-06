Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi rilancia il partito unico del centrodestra in vista del 2023 e vede a quattr'occhi Matteo Salvini che, invece, punta alla federazione, Luigi Brugnaro (nella foto) ribadisce il no a qualsiasi tipo di rassemblement unitario con Lega e FI. La mission e la scommessa del sindaco di Venezia è costituire un partito di centro con i moderati delusi nel perimetro di centrodestra. Non tutti però la pensano allo...