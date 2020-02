ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) Ha tentato in tutti i modi di fare passare la tesi del suicidio del marito, Vincenzo Cordì, dipinto come vittima di una forte crisi depressiva. Il suo sforzo è stato però vanificato dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno fatto luce su quello che appare, invece, come un omicidio all'insegna dell'orrore: l'uomo, infatti, sarebbe stato ancora in vita quando la moglie, il suo amante ed il figlio di lei, avuto da una precedente relazione, lo avrebbero finito dandogli fuoco. In manette, oltre a Susanna Brescia, di 43 anni, al centro di questo triangolo di morte, il figlio della donna, Francesco Sfara, di 22 anni, e Giuseppe Menniti, di 41.

Gli arresti sono stati eseguiti all'alba dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica su disposizione del gip del Tribunale di Locri che ha accolto le richieste avanzate dalla Procura della Repubblica. L'omicidio risale alla notte tra il 12 e il 13 novembre scorsi quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, la donna avrebbe indotto con l'inganno il marito a recarsi con lei in cerca di funghi in un bosco nel territorio di San Giovanni di Gerace. Nella zona, in località «Scialata», un'area isolata alle pendici dei monti della Limina, ad attendere Cordì, caduto nella trappola ordita dalla moglie, c'erano l'amante e il figlio della donna.

