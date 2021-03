IL ROGO

PADOVA Fumo dal tetto e sirena dell'antincendio hanno fatto scattare ieri notte l'allerta alla padovana Carraro Drive Tech di Arzergrande. Il rogo è divampato intorno alle due nel capannone adibito a deposito di ricambi del reparto di verniciatura del colosso che produce macchinari destinati all'agricoltura, di proprietà dal presidente regionale di Confindustria Enrico Carraro. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, l'addetto alla portineria dell'azienda leader del suo settore a livello internazionale: il dipendente ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco con tre autopompe, due autobotti un'autoscala e 19 operatori.

LA SITUAZIONE

Sono servite quattro ore per prima circoscrivere e poi estinguere le fiamme. Il rogo ha provocato gravi danni. Sulle cause gli esperti stanno ancora indagando, anche se è esclusa la matrice dolosa. Nessuno è rimasto ferito: nella storica azienda di Campodarsego si lavora a ciclo continuo, ma non in quel settore che era fortunatamente deserto.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Valter Gallo, che temeva danni ambientali dovuti al fumo: «Sono giunto alla Carraro in preda all'angoscia, temendo vittime e inquinamento, ma per fortuna entrambe le cose sono state scongiurate». Le fiamme, infatti, hanno distrutto il magazzino, ma non hanno interessato il deposito di vernici e solventi, la cui combustione avrebbe potuto sversare nell'atmosfera sostanze tossiche.

Sollevato anche il proprietario, il presidente degli industriali Enrico Carraro: «Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo e non abbiamo registrato alcun danno agli impianti in quanto si è bruciata solo una parte del magazzino. Mentre sono in corso le attività di verifica ambientale e strutturale, nonché di ripristino dell'area interessata, in via precauzionale è stata sospesa la produzione del solo reparto di assemblaggio della sede per la giornata odierna (ieri, ndr) in modo da essere pronti a ripartire, a pieno regime, con le attività già da domani (oggi, ndr)».

Marina Lucchin

(Ha collaborato Luca Marin)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA